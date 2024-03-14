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خولة الملا: تنشئة جيل واعٍ يسهم في ازدهار وطنه

خولة الملا
15 مارس 2024 02:43

الشارقة (الاتحاد)

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أكدت الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة بالشارقة، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، أن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بالإنجازات المتواصلة التي تحققها دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل ورعايته، وأن ما تشهده الدولة كل عام من تطورات ملموسة في مجال التنشئة السليمة للأطفال، وتمكينهم من خلال التعليم النوعي والرعاية الصحية المتقدمة، وتعزيز مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، إنما يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، والتزامها بتوفير بيئة آمنة ومستدامة لأطفالنا، الذين هم بلا شك مستقبل دولتنا المشرق، ويستحقون السعي لتهيئة الفرص التي تمكنهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم، إيماناً بأن كل طفل يمتلك القدرة على المساهمة في رفعة وازدهار وطنه.
وأضافت الملا أن إمارة الشارقة بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تواصل جهودها الرائدة في مجال رعاية الأطفال، وتأهيلهم وضمان سلامتهم، وتهيئة بيئة آمنة ومستدامة لهم عبر توفير كل المرافق الصحية، والمؤسسات، والحضانات، والأماكن العامة، لتقدم إمارة الشارقة نموذجاً إقليمياً وعالمياً رائداً في مجال حماية ودعم الطفولة، ما أهلها لتكون مدينة صديقة للأطفال واليافعين.

خولة الملا
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