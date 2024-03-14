مريم الرميثي: تجربة عالمية ملهمة في رعاية الطفولة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن تخصيص يوم للاحتفاء بالطفل الإماراتي يُعد ترجمة حقيقية لجهود القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً للطفل ورعايته ودعمه وتوفير البيئة الحاضنة والمثالية له أهمية خاصة، وتجسيداً لرؤية الدولة التي تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوقه وضمان مشاركته في القرارات التي تُساهم في صنع مستقبله، كما لا تدخر جهداً في توفير البيئة الصحية والنموذجية لنموه، من أجل تنشئة أجيال المستقبل التنشئة السليمة التي تؤهلهم ليكونوا شباباً متسلحين بالعلم والمعرفة ونواة للتنمية، وأداة رئيسة في مسيرة التطوّر والازدهار للدولة.

وأكدت أن تجربة دولة الإمارات أصبحت من التجارب العالمية الملهمة التي يحتذى بها في مجال رعاية الطفولة، حيث قطعت الدولة أشواطاً متقدمة انتقلت فيها من مرحلة ضمان الحقوق الأساسية للطفل، إلى مرحلة التمكين وصناعة مستقبل الأجيال القادمة، بما قدمته له على المستويات كافة، بل إن أوجه الرعاية امتدت إلى اكتشاف وتشجيع الموهوبين من النشء، وتهيئة البيئة الداعمة للمبدعين والمبتكرين، منذ المراحل التأسيسية، مع تطوير منظومة تشريعية وقانونية تضمن حماية الأطفال، وتُساهم في التوعية بحقوقهم.

وقالت إن مؤسسة التنمية الأسرية تبذل جهوداً كبيرة في تبني العديد من البرامج والمبادرات المبتكرة والدائمة للأطفال وأسرهم، وفق رؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تؤكد على الدوام حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة، ودعم المشاركة الفعالة للأطفال في المجالات كافة، باعتبارهم أساس المستقبل والدعامة اللازمة لترسيخ أسس مجتمع متطوّر.