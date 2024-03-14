عبدالرحمن العويس: الأطفال أمل المستقبـل وحمايتهم أولوية وطنية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي يشكل مناسبة مهمة تُجسد قيم دولة الإمارات برعاية وحماية الأطفال، وتُعبر عن دعم واهتمام قيادتنا الحكيمة برفع مستوى الوعي بقضاياهم، وتعزيز مستوى الرعاية الاجتماعية والصحية ليكونوا قيادات الغد، ويصنعوا المستقبل، مشيراً إلى أن اختيار شعار يوم الطفل الإماراتي لعام 2024 (حق الطفل في الحماية) بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يؤكد أن حماية الطفل تمثل أولوية وطنية، كما يبرز الدور الحيوي للحماية في تأمين سلامته ومستقبله.

وأضاف معاليه: «يسعدني في هذه المناسبة أن أحيي جميع الأطفال الذين يشكلون الأمل والمستقبل الزاهر لدولتنا السباقة دائماً إلى وضع استراتيجيات وقوانين وتشريعات، وإطلاق مشاريع ومبادرات تدعم مكانتهم في المجتمع وتسهم في نموهم ورعايتهم على أكمل وجه، ونحن في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نجدد التزامنا بتعزيز حقوق الطفل وحمايته، ونوظف كل الجهود لتحقيق هذا الهدف النبيل، من خلال إيلاء صحة الأطفال أهمية كبيرة، وتوفير الخدمات الطبية والتثقيفية والوقائية المتنوعة والدائمة، للحفاظ على صحتهم، وتمكينهم من النمو والتطور بشكل صحيح وسليم».