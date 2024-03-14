فتح باب التسجيل للمشاركة في «أطلق»

أبوظبي (وام)

أعلن الاتحاد النسائي العام، وبوابة المقطع، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بدء استقبال طلبات التسجيل للانضمام إلى الدفعة السابعة من برنامج «أطلق» التدريبي الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية، في مجال التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، ورفع مكانتها في العمل التقني، المرتبط بالمشاريع الاستراتيجية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

ويتيح البرنامج التدريبي للدفعة السابعة، فرصة ثرية للمشاركين للتدريب بشكل احترافي على 8 تخصصات وهي تخصص محلل الأعمال وهو المختص المعني بمعالجة وتفسير وتوثيق العمليات التجارية والمنتجات والخدمات والبرامج، من خلال تحليل البيانات.

ويتمثل دور محلل الأعمال في ضمان زيادة كفاءة الأعمال من خلال معرفته بكل من تكنولوجيا المعلومات ووظيفة الأعمال، إلى جانب تخصص مصمم واجهة المستخدم، الذي يقوم بتطوير المفاهيم المرئية باستخدام برامج الكمبيوتر.

ويتيح البرنامج، تخصص منسق المشروع، وهو المسؤول عن التنظيم الجيد للجدول الزمني والميزانية والتفاصيل المهمة في المشروع، ويتواصل مع مختلف الأقسام لإبقاء الجميع على اطلاع بشأن أي تغييرات في خطة المشروع، وأيضاً تخصص ضابط دعم التجارة الرقمية، وهو مساند لمستخدمي منصة «أطلب» يمدهم بالمعرفة اللازمة للعمليات التجارية اللوجستية والأنظمة متعددة المستخدمين وتوفير الدعم الفني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما يتضمن البرنامج تخصصاً خاصاً بالمطورين، وهو المختص المسؤول عن تطوير كل من جانب الخادم والعميل في المشروع، ويجب أن يكون لديه خبرة في أطر عمل الواجهة الخلفية وأطر الواجهة الأمامية وقواعد البيانات، إلى جانب تخصص أخصائي علم البيانات، الذي يستخدم المهارات التحليلية والإحصائية والبرمجة لجمع مجموعات البيانات الكبيرة ويطور حلولاً تعتمد على البيانات المصممة بشكل صريح لتلبية احتياجات المؤسسة.

ومن ضمن التخصصات، يأتي تخصص مهندس عمليات التطوير، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات ويعمل مع مطوري البرامج ومشغلي الأنظمة وفريق تكنولوجيا المعلومات للإشراف على إصدارات البرامج ونشرها، فضلاً عن تخصص مطور الذكاء الاصطناعي، وهو مهندس برمجيات متخصص في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، يوظف المعرفة في البرمجة والتعلم الآلي وعلوم البيانات لإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي لأداء المهام التي قد تحتاج إلى تدخل بشري.

وتمكن البرنامج، على مدار دفعاته الـ6 السابقة، من تقديم أكثر من 106 آلاف ساعة تدريبية وأكثر من 2500 دورة تدريبية، ومنح أكثر من 1100 شهادة معتمدة، كما تمكن من تدريب 320 منتسباً، بعدما استقبل أكثر من 5700 طلب تقديم، كما أتاح الفرصة لأكثر من 100 ألف مشارك للاستفادة من جلسات متخصصة في تعزيز الوعي السيبراني.