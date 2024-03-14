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10.414 مولوداً جديداً في الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة العام الماضي

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
15 مارس 2024 02:41

دبي (الاتحاد)

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تزامناً مع اليوم الطفل الإماراتي التي تحتفي به الدولة في 15 من مارس في كل عام، كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن عدد المواليد بلغ 10.414 مولوداً جديداً من الذكور والإناث في أقسام النساء والولادة بـ8 مستشفيات تابعة لها في إمارات الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك خلال العام 2023.
وكشفت المؤسسة أن إجمالي عدد حالات الولادة الطبيعية بلغ 6714 حالة، وذلك وفق البيانات الإحصائية من المنشآت المتمثلة بمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، ومستشفى أم القيوين، ومستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة، ومستشفى الذيد، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى دبا الفجيرة، ومستشفى كلباء، ومستشفى خورفكان، مشيرة إلى استخدام أحدث الإجراءات والمعايير لتعزيز صحة المرأة والطفل، مثل توفير جميع البيانات السريرية لمراحل الحمل ورعاية حديثي الولادة في الملف الصحي الإلكتروني للحالة، وتطبيق نظام العلامات الحيوية للأجنة.
وأكدت المؤسسة حرصها على تعزيز انسيابية حركة إصدار شهادات المواليد والوفيات وتسريع وتيرتها، وتوفير وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين تجاه الخدمة المقدمة لهم، واستخدام الأنظمة الرقمية لإصدار الشهادات.
ولفتت إلى استخدام أحدث التطورات والابتكارات في مجال رعاية الأطفال الخدّج وحديثي الولادة، بالإضافة إلى وضع حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجهها هذه الفئة العمرية وسبل مواجهتها، وكذلك عقد ورش العمل الهادفة إلى تعزيز مفهوم فن رعاية حديثي الولادة، وتحسين الممارسات الحالية.

المواليد الجدد
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