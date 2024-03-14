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علوم الدار

تعاون بين «زايد العليا» وسلال الغذائية

الحضور في صورة جماعية عقب التوقيع (من المصدر)
15 مارس 2024 02:41

أبوظبي (الاتحاد)

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وقَّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسلال، الشركة الرائدة في دولة الإمارات في إنتاج الأغذية الزراعية التكنولوجية في إمارة أبوظبي، مذكرة تفاهم بشأن دعم وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي يسهم في بناء مجتمع يعتمد على التكافل والتضامن، من خلال إدماج أصحاب الهمم في المجال الزراعي، بما يعزز دورها في الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال توفير فرص عمل وتحسين الإنتاج والاستدامة.
وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة سلال، سالمين العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، وحضر مراسم التوقيع على المذكرة التي جرت بمقر المؤسسة، لفيف من قيادات الجانبين.
وبموجب مذكرة التفاهم تتعاون مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة سلال من خلال دمج أصحاب الهمم في الزراعة لتبني ممارسات زراعية مستدامة وفعالة، وتحسين جودة الحياة من خلال إمكانية الوصول إلى فرص العمل في القطاع الزراعي التي تمكن تلك الفئات من تحسين جودة حياتهم وتحقيق الرفاهية، إضافة إلى تعزيز التنمية المجتمعية، حيث يسهم تفعيل دور أصحاب الهمم في الزراعة في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات، من خلال توجيه الاهتمام والاستثمارات نحو هذا القطاع.
ورحب عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بإبرام مذكرة التفاهم مع شركة سلال للغذاء والتكنولوجيا، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، والتي تمّ إنشاؤها لتقوم بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتطوير مخرجات القطاع الزراعي، من خلال تمكين المزارعين الإماراتيين من إيجاد قنوات تسويقية لمنتجاتهم والمساعدة في وضع المبادرات والبرامج، التي تخدم هذه الأهداف.
وقال: «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تهدف من هذه الشراكة للاستفادة من خبرات الشركة المتقدمة في التقنيات الزراعية للمساعدة في تمكين ودمج المزارعين من أصحاب الهمم، ومساعدتهم على إنتاج محاصيل زراعية أفضل وتعزيز ممارسات الاستدامة الزراعية بالاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا، بما يعود بالفائدة على كل من المنتج والمستهلك على المدى البعيد».
وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال: «نحن سعداء بهذه الشراكة التي من شأنها تعزيز مساهمة أصحاب الهمم في القطاع الزراعي بطريقة علمية ممنهجة، حيث سنقوم وبالتعاون مع شركائنا في مؤسسة زايد العليا بتقديم الخبرات والمعارف اللازمة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من إدارة مشاريع زراعية ناجحة ومستدامة. وسنواصل في (سلال) العمل إلى جانب شركائنا في القطاعين العام والخاص بهدف تطوير منظومة متكاملة تعزز النمو المستدام للقطاع الزراعي».

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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