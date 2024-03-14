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محمد بن راشد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

محمد بن راشد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
15 مارس 2024 00:04

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم، عدداً من أعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك، وذلك في مجلس المضيف بدار الاتحاد في دبي.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التهاني والتبريكات مع الحضور، الذين تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية وأن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يعيد الشهر الفضيل وغيره من المناسبات، على دولتنا بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

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وخلال اللقاء، تجاذب سموه مع الحضور أطراف الحديث حول ترسيخ قيم العطاء وعمل الخير خلال الشهر الفضيل، داعياً سموه جميع فئات المجتمع الإماراتي أفراداً ومؤسسات إلى توجيه الطاقات للعمل الخيري والإحسان، والعمل على مضاعفة العطاء بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة، وبما يسهم في تكريس ثقافة العطاء والتسامح بين أبناء الإمارات، مؤكداً سموه حرص القيادة على ترسيخ هذه الروح لتظل تقليداً وموروثاً أصيلاً تتوارثه الأجيال.

 

المصدر: وام
محمد بن راشد
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