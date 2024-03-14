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حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان سفير البحرين والمهنئين برمضان

حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان سفير البحرين والمهنئين برمضان
15 مارس 2024 00:19

واصل صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء اليوم، استقبال جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. واستقبل سموه في قصر الزاهر، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، وعدد من كبار المسؤولين، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة.

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وتبادل سمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مع المهنيئن، الذين دعوا المولى عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
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