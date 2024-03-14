ولي عهد أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم الليلة، المهنئين بشهر رمضان المبارك. فقد تقبل سمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات من الشيخ طالب بن صقر القاسمي، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعا، من المواطنين وأبناء القبائل وأصحاب الشركات العاملة بالدولة ورجال الأعمال والتجار والطاقم الطبي التابع للمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بأم القيوين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم داعين الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وسعادة سيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.