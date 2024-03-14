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سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بحلول رمضان

سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بحلول رمضان
15 مارس 2024 01:24

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء اليوم، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل. وتوجه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وعلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

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وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قد أقام مأدبة إفطار في مجلس الضيافة بخزام، تكريماً لضيوف سموه من المهنئين بشهر رمضان المبارك. حضر الاستقبال والمأدبة، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة" وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
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