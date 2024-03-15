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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
15 مارس 2024 09:10

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.  

وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة"إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم،

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 14.4 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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