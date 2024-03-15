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رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة

رئيس الدولة: بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة
15 مارس 2024 10:10

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن بناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في «يوم الطفل الإماراتي» نؤكد أن الاهتمام بالطفل، وتوفير كل متطلبات التنشئة السليمة له وحمايته وكفالة حقوقه، تقع في قلب رؤيتنا للمستقبل، لأن طفل اليوم هو حامل الراية غداً، وبناء الإنسان القادر على صنع الفارق في مسيرتنا التنموية يبدأ من الطفولة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الطفولة
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