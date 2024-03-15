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عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية

عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً إسحاق دار.. ويبحثان علاقات التعاون الإماراتية الباكستانية
15 مارس 2024 10:16

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي محمد إسحاق دار، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وبحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة الإماراتية الباكستانية والشراكة الاستراتيجية، وسبل تنميتها وتطويرها، لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي إسحاق دار التوفيق والنجاح، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين.

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كما أعرب سموه عن تطلعه للعمل مع معاليه، بما يسهم في تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية الإماراتية الباكستانية.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي محمد إسحاق دار، خلال الاتصال الهاتفي، عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
باكستان
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