5 ملايين زائر للحديقة القرآنية في دبي

تجاوز عدد زوار الحديقة القرآنية في دبي 5 ملايين زائر منذ افتتاحها في عام 2019 وحتى 2024.

وشاهد الزوار عبر التقنيات التفاعلية في كهف المعجزات العديد من قصص ومعجزات الأنبياء المذكورة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى معاينة جميع النباتات المذكورة في القرآن والسنة، والتعرف على أهميتها وقيمتها العلمية، واعتماد الطب الحديث بشكل كبير عليها في العلاج.

تهدف الحديقة إلى توفير جسور التواصل الفكري والثقافي مع الجاليات والأديان المختلفة وتعزيز التسامح من خلال عرض الإنجازات الثقافية للدين الإسلامي، إذ إن القرآن الكريم يشمل المعجزات الواردة في الديانات السابقة والتي يتم عرضها للزائرين.

وتضم الحديقة القرآنية، التي تقع في منطقة الخوانيج على مساحة 64 هكتاراً، ما يقرب من 12 بستاناً وحدائق صغيرة تشمل الحديقة الإسلامية والصحراوية والأندلسية، والبيت الزجاجي، وكهف المعجزات، وبحيرة موسى، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومرافق رياضية، ومتاجر لبيع النباتات والأعشاب، وخدمات تجارية تخدم زوار الحديقة، بالإضافة إلى كل الأشجار التي تم ذكرها في القرآن الكريم، وذلك في تجربة غامرة تجمع بين التاريخ الإسلامي والتكنولوجيا والطبيعة.

وتشهد الحديقة التي تعد أحد معالم دبي الترفيهية والتعليمية والسياحية، العديد من المبادرات الرمضانية خلال الشهر الفضيل منها توزيع وجبات إفطار صائم، وختم القرآن الكريم لبعض العوائل، إضافة إلى زيارات متنوعة من الجاليات الموجودة في دبي، وكذلك من خلال دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لـ "المسلمين الجدد"، فضلاً عن زيارة متسابقي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والتي تقام سنوياً خلال شهر رمضان.

وقال أحمد الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الحديقة القرآنية هي حديقة تخصصية ضمن 220 حديقة عامة في دبي، وتضم وجهتين هما البيت الزجاجي وكهف المعجزات، بالإضافة إلى نموذج محاكاة طبيعي يحكي معجزة انشقاق البحر في قصة سيدنا موسى عليه السلام.

وأشار إلى احتواء الحديقة على 29 نوعاً من النباتات التي تم ذكرها بالقرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى 7 آلاف شجرة، لافتاً إلى أن الحديقة استضافت أكثر من 5 ملايين زائر منذ أن تم افتتاحها في عام 2019 إلى الآن، منها 1.6 مليون زائر في عام 2023.

ولفت إلى المبادرات العديدة التي تنفذها الحديقة منها استقبال الرحلات المدرسية بهدف توعية الطلاب، والتعاون مع "الشؤون الإسلامية" في دبي من خلال تجديد المحتوي القرآني والعلمي الموجود بها مثل قصص الأنبياء الموجودة بالكهف والتي تستعرض معجزات سيدنا يونس وعيسى وسليمان وإبراهيم ونوح ويحيى، ومعجزة انشقاق القمر.