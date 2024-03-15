تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. «بيورهيلث» تطلق برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، أطلقت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»، بهدف صقل مهارات المواطنات الإماراتيات، وتمكينهن في مختلف القطاعات.

ويأتي إطلاق المبادرة بعد انعقاد قمة «إماراتيات مُلهِمات»، التي نظَّمتها «بيورهيلث» تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث احتفت هذه القمة بإنجازات الإماراتيات الرائدات، وأكَّدت أهمية الإسهام في رعاية الجيل المقبل من القيادات النسائية.

وأُطلِقَ برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية»، لتحقيق هدف رئيس يتمثَّل في تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التزام «بيورهيلث» بالإسهام بفاعلية في أجندة التوطين في دولة الإمارات.

وستوفِّر المرحلة الأولى من برنامج «مسيرة المرأة الإماراتية» فرصاً لـ28 امرأة إماراتية للعمل جنباً إلى جنب مع قيادات نسائية، بهدف مساعدتهن على تحقيق أهدافهن، والإسهام في مسيرة النموّ الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. وستحصل كل مشارِكة على التوجيه والإرشاد طوال مدة البرنامج. وفي نهايته، ستُتاح للمشارِكات فرصة الالتحاق بالبرنامج بصفتهن موجِّهات، ليُسهمن بشكل فعَّال في كتابة قصص نجاح مستقبلية، وإلهام المزيد من النساء الإماراتيات.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة نورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام: «بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ورؤية وتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، قطعنا شوطاً طويلاً في تمكين المرأة في دولة الإمارات، وإنَّه ليُسعدنا أن نثمِّن عالياً جهود بيورهيلث في تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها في المجتمع، والتي أثمرت عن إطلاق برنامج مسيرة المرأة الإماراتية».

ومن جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «إنَّ تطوير إمكانات المرأة الإماراتية ليس مجرد التزام بالنسبة إلى مجموعة بيورهيلث، وإنَّما هو ضرورة استراتيجية تؤكِّد حرصنا على تحفيز عجَلة التقدُّم والازدهار في دولة الإمارات. ويعكس إطلاق برنامج مسيرة المرأة الإماراتية إيماننا الراسخ بدور المرأة الإماراتية في المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات. ونتوجَّه بجزيل الشكر إلى الاتحاد النسائي العام على دعمه المتواصل ورعايته الكريمة لمثل هذه البرامج والمبادرات».

وأضافت: «من خلال الاستثمار في تطوير المواهب الإماراتية، وتزويدهم بالتوجيه القيِّم، فإنَّنا نُسهم بشكل استراتيجي في رسم ملامح مستقبل مشرق ومزدهر يضمن تنوُّع المجتمع، وتمكين جميع شرائحه. ونحن حريصون على تعزيز شمول جميع الفئات في بيورهيلث، حيث نعمل في قطاع يتطلَّب إسهامات من مختلف المواهب المتاحة لدينا».

وتواصل «بيورهيلث» جهودها لدعم الأجندة الوطنية التي تركِّز تحديداً على تمكين المرأة الإماراتية، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية، والرؤية الاقتصادية الطموحة 2030 لإمارة أبوظبي.