"أبوظبي للتقاعد": 3 حالات لشراء المدة الاعتبارية للمؤمّن عليهم

كشف صندوق أبوظبي للتقاعد عن ضوابط وآلية شراء المدة الاعتبارية، بعد تعديل قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن القانون المُعدل أتاح للمؤمّن عليهم شراء مدة اعتبارية إضافية لغايات استحقاق المعاش التقاعدي، فيما أتاح الشراء للمتقاعدين لزيادة قيمة معاشاتهم التقاعدية، على عكس قانون التقاعد قبل التَعديل، والذي كان يُتيح فقط إمكانية شراء مدة إضافية لغايات استحقاق المعاش التقاعدي فقط، وليس بغرض زيادته.



وأشار الصندوق أنه بحسب القانون الجديد هناك 3 حالات لشراء المدة الاعتبارية للمؤمّن عليهم لاستحقاق المعاش التقاعدي تتضمن كل منها ضوابط وشروطاً، حسب مدة خدمة وعمر المؤمّن عليه.

الحالة الأولى

وذكر الصندوق أن الحالة الأولى للشراء تكون للمؤمّن عليه الذي بلغ سن الإحالة للتقاعد، ولكنه لم يستوف شرط المدة (15) سنة، ويرغب في الشراء لاستكمالها. لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يجب أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على الحد الأدنى لمدة الخدمة المتممة لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش وقت تقديم الطلب. على أن يتم سداد تكلفة الشراء عن كل شهر على أساس 26 % من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات التقاعدية بتاريخ تقديم الطلب، ويُمكن للمؤمّن عليه أن يُسدد تكلفة الشراء مرة واحدة، أو بالتقسيط على المعاش.





الحالة الثانية

وأوضح الصندوق أن الحالة الثانية للشراء تكون للمؤمّن عليه الذي بلغ سن التقاعد المبكر من دون استيفاء المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي (25 سنة)، ويرغب في الشراء لاستيفاء شروط الاستحقاق، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة يجب ألا تقل مدة خدمة المؤمّن عليه عن 20 سنة، على أن يُسَدد تكلفة الشراء دفعة واحدة قبل صرف المعاش التقاعدي.





الحالة الثالثة

ونَوه الصندوق بأن الحالة الثالثة لشراء مدة الخدمة الاعتبارية تكون للمؤمّن عليه الذي لم يستوف شروط استحقاق المعاش التقاعدي، سواء من حيث السن فقط، أو من حيث السن ومدة الخدمة معاً. لافتاً إلى أن في هذه الحالة يجب ألا يكون عمر المؤمّن عليه أقل من السن المحدد للتقاعد المبكر في وقت تقديم طلب الشراء بأكثر من خمس 5 سنوات، وأن يكون لديه مدة خدمة لا تقل عن 20 ضمن سنة، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يجب على المؤمّن عليه سداد تكلفة شراء المدة المحددة لاستحقاق التقاعد، وكذلك سداد الالتزامات المالية الناتجة عن فرق سنوات العمر المحدد للتقاعد المبكر دفعة واحدة، موضحاً أن عملية احتساب تكلفة شراء فرق العمر عملية اكتوارية تتم من قبل فريق عمل الصندوق فقط عند تقديم الطلب لضمان الدقة.