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"الاتحاد للطيران" تستقبل 1.4 مليون مسافر في فبراير الماضي

"الاتحاد للطيران" تستقبل 1.4 مليون مسافر في فبراير الماضي
15 مارس 2024 12:46

أعلنت الاتحاد للطيران اليوم، النتائج الأولية لحركة المسافرين على متن رحلاتها لشهر فبراير 2024، حيث استقبلت أكثر من 1.4 مليون ضيف، فيما وصل متوسط عامل الحمولة إلى 89% على مدار الشهر.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "في فبراير الماضي، شهدنا نمواً بنسبة 46 % على أساس سنوي في أعداد المسافرين مع استمرارنا في تطبيق استراتيجية النمو. وبلغ عدد المسافرين خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري نحو 2.9 مليون مسافر، أي زيادة بنسبة 40% عن الأرقام المسجلة في الفترة نفسها من 2023".

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وأضاف:"شهدنا خلال فبراير 2024 الكثير من التطورات، فقد عززنا من أسطولنا مع استقبال 3 طائرات من طراز 787-9، وهي خطوة تتماشى مع استراتيجية التوسع في شبكة الوجهات من خلال إضافة وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الرئيسية".

وتابع:" تم الإعلان عن تشغيل رحلات إلى وجهتين جديدتين هذا العام وهما أنطاليا التركية، وجايبور الهندية، والتي تمثل الوجهة الـ11 التي نشغل إليها رحلات بدون توقف بين أبوظبي وشبه القارة الهندية. كما نفخر بإعلان شراكتنا مع فريق تشيناي سوبر كينغز الهندي للكريكيت، ما يعزز التزامنا بالسوق الهندية".

المصدر: وام
الاتحاد للطيران
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