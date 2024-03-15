ياس مول يفتتح قاعة للصلاة بسعة تتجاوز الـ 1000 مصلي

افتتح ياس مول قاعة صلاة جديدة كلياً في المول بغرض استيعاب عدد المصلين المتزايد في المول حيث تم تصميم المساحة المجهزة بالكامل لترحب بالمصلين بشكل يومي.

وتمتد قاعة الصلاة الواسعة والتي تقع في الطابق الأرضي من المول على مساحة 1,408 متر مربع، وقد تم تصميمها خصيصاً لتوفير كافة سبل الراحة للمصلين عند أدائهم صلواتهم اليومية في قاعة مجهزة بشكل متكامل.

وتتميّز القاعة بتصاميم إسلامية أنيقة وبسيطة، وزخرفات وأنماط هندسية رائعة إضافة إلى المشربيات التي يتميز بها طابع التصميم الإسلامي. كما يتميّز المصلّى بألوان البيج والبني وبلمسات نحاسية ورخامية ناعمة ممّا يضفي أجواء هادئة ومريحة للصلاة وسط المركز التجاري.

تتجاوز القدرة الاستيعابية لقاعة الصلاة الجديدة الـ 1,000 مصلي وهي مفتوحة لصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يومياً، بالإضافة إلى صلاة الجمعة. وخلال شهر رمضان المبارك، ستقام فيها صلاة التراويح وحصص تحفيظ القرآن للأطفال.

تتواجد قاعة صلاة ياس مول في الطابق الأرضي من ياس مول، بالقرب من موقف سيارات الأزياء.