السبت 16 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" تطور نماذج لغوية متخصصة متعددة الاستخدامات

"محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" تطور نماذج لغوية متخصصة متعددة الاستخدامات
15 مارس 2024 13:44

يفتح معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يحرص الباحثون فيه على تطوير نماذج لغوية متخصصة ومتعددة الوسائط تعتبر الأولى من نوعها في العالم.

وجاء إطلاق المعهد العام الماضي، ليكون مركزاً يتيح لكبار العلماء والمهندسين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير نماذج واسعة النطاق يمكن استخدامها في مجالات متعددة وتتميز بفعاليتها، فيما تتمتع بالقدرة على التكيّف مع مجموعة واسعة من التطبيقات المستدامة.

وحصدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي شهرة عالمية نظراً إلى خبرتها في هذا المجال، لاسيما بعد نجاحها في إطلاق نموذج "جيس"، وهو النموذج اللغوي الكبير للغة العربية الأعلى جودة في العالم، بالشراكة مع مجموعة "جي 42" وشركة "سيريبراس سيستمز"، ونموذج "فيكونا"، وهو نموذج مستدام عمل على إطلاقه المركز بالتعاون مع مجموعة من الجامعات.

ويشكل إطلاق معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خمسة نماذج لغوية جديدة، محطة مفصلية في مسيرة المعهد والباحثين في الجامعة.

أخبار ذات صلة
دراسة جديدة لـ"تريندز" تحلل استخدام الذكاء الاصطناعي في الإرهاب ومواجهته
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تطلق 5 نماذج لغوية كبيرة

وتستخدم نماذج "بايميدكس"، و"بالو"، و"جلام إم"، و"جيوتشات"، و"موبايل لاما"، التعلّم متعدد الوسائط لمعالجة البيانات وتحليلها من وسائط أو مصادر متعددة تتخطى حدود النصوص لتشمل المقاطع الصوتية والصور، مع التركيز بشكل خاص على قدرات هذه النماذج في اللغة العربية.

وصمم الباحثون النماذج الخمسة لإحداث تأثير إيجابي على أرض الواقع في مجال الرعاية الصحية، والاستدلال البصري التفصيلي، والقدرات متعددة الوسائط متعددة اللغات، والاستدلال متعدد الوسائط للمجال الجغرافي المكاني، والنماذج اللغوية الكبيرة الفعّالة على الأجهزة المحمولة، وقد طوّر المركز هذه النماذج بناءً على أبحاث مكثفة أجراها أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون والطلاب في الجامعة.

وقال البروفيسور تيموثي بالدوين، عميد الجامعة بالإنابة، أستاذ معالجة اللغة الطبيعية: "تُبرِز هذه النماذج قدرة معهد النماذج التأسيسية على تحويل الأبحاث المتطورة إلى تطبيقات تتيح استخدام هذه التقنيات في المجتمع بطرق جديدة، ويأتي هذا النهج في إطار رؤية الجامعة التي تقوم على التميّز في توليد المعرفة ونقلها ونشر الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي".

المصدر: وام
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
اليوم 16:13
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
الرياضة
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
اليوم 15:55
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
الرياضة
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
اليوم 15:52
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
الرياضة
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
اليوم 15:30
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
الرياضة
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©