طرق دبي تعتمد دليل شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الإصدار الأول لدليل تقديم معاملات شهادات عدم الممانعة للمقاولين والاستشاريين والراغبين في الحصول على التصاريح الضرورية لمشاريع البنية التحتية داخل منطقة حماية القطارات.

وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات، حيث يشمل الدليل توضيحاً للوثائق المطلوب تقديمها للحصول على الخدمة وطريقة إعدادها بشكل متوافق مع متطلبات مؤسسة القطارات مما يزيد من فرص اعتماد المعاملات من المرة الأولى.

ويهدف الدليل إلى تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، وتعزيز كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقليل الزمن اللازم للخدمات، مما يعزز رضى المتعاملين كما يعد أداة إرشادية أساسية للمقاولين والاستشاريين، ويقدم إرشادات واضحة للراغبين في الحصول على التصاريح الضرورية لمشاريع البنية التحتية، مما يُسهم في تيسير العمليات.

وأُدرِجَ الدليلُ في موقع هيئة الطرق والمواصلات لتسهيل الوصول إليه وليتسنّى للمتعاملين الاستفادة من هذا الدليل الصادر عن مؤسسة القطارات في الهيئة.

وقال عبدالرحمن محمد الجناحي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات إن إصدار الدليل يُسهم في تسريع وتيرة المشاريع في دبي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وأهمية هذا الإصدار في تمكين الشركاء والمتعاملين. ومن خلال توفير المعلومات والإرشادات الضرورية للتقديم للحصول على شهادات عدم الممانعة من مؤسسة القطارات، تعمل الهيئة على تعزيز الكفاءة والفعالية بشكل كبير في تنفيذ المشاريع مع تعزيز الشراكات القوية ورضا المتعاملين.

وأكد أن هذا الدليل يعزز بقوة التطوير والاستثمار العقاري في إمارة دبي، ويلعب دوراً حيوياً في تعزيز إطار البنية التحتية وتحسين جودة الحياة الشاملة لسكان الإمارة.