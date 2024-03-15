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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
15 مارس 2024 18:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 18:03 والمد الثاني عند الساعة 04:47، والجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثاني عند الساعة 22:12؛ وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والمد الثاني عند الساعة 01:23 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 20:29.

المصدر: وام
الطقس
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