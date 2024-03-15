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نهيان بن مبارك: الأجيال الجديدة هي المستقبل الذي نلزم أنفسنا بحمايته ودعمه وتمكينه

نهيان بن مبارك: الأجيال الجديدة هي المستقبل الذي نلزم أنفسنا بحمايته ودعمه وتمكينه
15 مارس 2024 19:45

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يضع رعاية ودعم وتمكين الأجيال الجديدة ولا سيما الطفولة على رأس أولوياته لأنه يرى فيهم عدة الحاضر وصناع المستقبل، كما أن الأيادي البيضاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم الطفولة والأسرة الإماراتية عصية على الحصر على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان. وقال معاليه، بمناسبة احتفال الإمارات بـ«يوم الطفل الإماراتي» الذي يوافق 15 مارس من كل عام، إن هذه المناسبة تؤكد أن قيادتنا الرشيدة تولي كل اهتمام ورعاية ودعم للطفل الإماراتي في كل المجالات ما يدل على إدراكها لأهمية الطفولة فمنها ينطلق الجيل الذي يتحمل مستقبل الوطن، كما أنه تأكيد على التزامها بتنشئة هذا الجيل وإعداده لمتابعة مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة في مجالات الحياة كافة. وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لرعاية ودعم وتنشئة وحماية أبناء وبنات الإمارات، من خلال جهودها المقدرة على مدى عقود من الزمان، دون كلل، والتي أسفرت عن تمتع الطفولة في الإمارات بحقوق وإمكانات تعد نموذجا لكل بلدان العالم. وقال معاليه، إن احتفال الدولة بيوم الطفل الإماراتي فرصة لنا جميعا للتعرف على الجهود المبذولة من كافة المؤسسات المعنية بالطفل لتعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال في جميع المجالات، لإكسابهم الخبرات، وتعزيز قدراتهم ومكانتهم في مجتمعاتهم، مثمنا معاليه الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بحق الأطفال في المشاركة، وعبر عن فخره بما أنجزه المجلس لصالح الأطفال وما يتمتعون به من وعي وانتماء واعتزاز بهويتهم الوطنية ومعرفة جيدة بقضايا وطنهم، وهو ما يطمئننا على مستقبل هذا الوطن الغالي. وأوضح معاليه أن كل مؤسسات الدولة تولي حماية الطفل أولوية قصوى، ولا أدل على ذلك من النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، وتنفيذ مئات البرامج، والمبادرات والخطط الرامية لرعاية الأسرة والطفل.

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