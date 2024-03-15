تكريم مواطن أنقذ 6 أشخاص من الغرق

كرّم الحرس الوطني، مجموعة حرس السواحل، مواطناً أنقذ 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية كانوا على متن وسيلة بحرية خشبية "لنج" تعرضت للغرق على بعد 20 ميلاً بحرياً من ميناء راشد في إمارة دبي.

وأشاد الحرس الوطني بحسن تصرف المواطن وسرعة استجابته لإنقاذ الطاقم.

كانت مجموعة حرس السواحل، قد تلقت بلاغاً يفيد بغرق القارب، وتمكنت من تحديد موقعه والوصول إليه في دقائق معدودة. وعند الوصول، وجدت النوخذة المواطن قد أنقذ الطاقم لقربه من مكان الحدث، وساهم هذا التصرف الأصيل في إنقاذ حياة الطاقم، وهم حالياً بحالة صحية مستقرة.