«مسابقات إسعاد» على قناة شرطة دبي في اليوتيوب

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، برامج «مسابقات إسعاد»، على قناة التواصل الاجتماعي «اليوتيوب» باللغتين العربية والإنجليزية، يومياً في الساعة العاشرة مساء، وذلك في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، الهادفة لتعزيز روح المبادرة وتوعية المجتمع وإسعاده، إضافة إلى جهودها الحثيثة لإسعاد المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم، وتعزيز العلاقات مع أفراد المجتمع، وبناء جسور تواصل عبر قنوات متعددة، وإشراك مختلف فئات المجتمع في حفظ أمن مجتمعهم.

وأوضح العقيد الدكتور سعود فيصل الرميثي، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، أن برنامج «مسابقات إسعاد» جاء بناء على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بإطلاق مسابقات مجتمعية توعوية تُسعد الجمهور، وتمثل جسر تواصل ونافذة معرفية مهمة لنشر الثقافة الأمنية بين الجمهور، وتقديم أفضل الخدمات، والتوعية بكيفية التصدي للجريمة، وطرق الإبلاغ عنها.

وأوضح العقيد الرميثي أن تصميم استوديو مسابقات إسعاد مستوحى من الهوية المؤسسية لشرطة دبي، وبطابع تكنولوجي تقني، كما يعكس إرث وتاريخ شرطة دبي والإنجازات التي تحققت منذ 1956 إلى الآن. ويحصل الفائزون على جوائز قيمة يومياً، بعد تمكنهم من الإجابة عن أسئلة تعريفية وتثقيفية وتوعوية متنوعة، وتقدم لهم مساعدة تفاعلية باستخدام الدرون بوكس. إلى جانب مسابقة تفاعلية، والتي تُتيح للراغبين بالمشاركة، فرصة الإجابة عن السؤال في هواتفهم الذكية، عن طريق إجراء مسح لكود «كيو آر»، يظهر على الشاشة، والفوز بإحدى الجوائز القيمة، والإعلان عن الاسم والجائزة في آخر الحلقة.