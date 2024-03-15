«بيئة أبوظبي» تصدر 4833 ترخيصاً للصيد الترفيهي

هالة الخياط (أبوظبي)

أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي 4833 ترخيصاً للصيد الترفيهي، خلال العام الماضي، توزعت بين 652 ترخيصاً للصيد الأسبوعي، و4181 ترخيصاً للصيد الترفيهي السنوي.

وأكدت «الهيئة» ضرورة التزام حملة رخص الصيد الترفيهي بكميات الصيد المسموح بصيدها لـ(24) نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص، ولكل قارب نزهة باعتبارها من الأنواع المستنزفة ولضمان استدامتها، والتقيد بعدم صيد، أو تداول، أو الاحتفاظ، أو التسبب بالضرر لـ10 أنواع من الثروة المائية الحية، والتي تضم أسماك القرش، اشنينو الأصفر، المرجان الأحمر، أسماك خيل البحر، الأسماك الببغائية (القين)، أسماك القرش واللخم بأنواعها كافة، السلاحف البحرية، الحيتان والدلافين، أبقار البحر والشعاب المرجانية.

ودعت الهيئة ممارسي الصيد الترفيهي في حال اصطيادهم أو رؤيتهم أنواعاً جديدة أو غريبة، تقديم المعلومات عن هذه الأنواع للهيئة، لاسيما وأنها مستمرة في تقييم الموارد السمكية في الإمارة.

وطالب الصيادين برد هذه الأنواع إلى البحر، وعدم اصطياد الأسماك صغيرة الحجم، حفاظاً على استدامتها.

ووفقاً للائحة رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي في إمارة أبوظبي، فإن أنواع الأسماك الموجودة كافة في مياه الصيد التابعة للإمارة يمكن صيدها عدا 10 أنواع من الكائنات البحرية المحظور صيدها وفقاً للقرار، و24 نوعاً حدد القرار الجديد الكميات التي يسمح بصيدها باعتبارها من الأنواع «المستنزفة».

ووفقاً للقرار، يسمح لكل شخص لديه رخصة الصيد الترفيهي، بصيد 2 من أسماك الهامور، و2 من أسماك هامور سمان، و2 من الهامور المخطط، فيما يسمح لكل قارب لديه رخصة الصيد الترفيهي أن يصطاد في اليوم 8 من أسماك الهامور، و8 من الهامور السمان، و8 من الهامور المخطط. وفيما يخص أسماك الكنعد، الشعري، الزريدي، صافي عربي، كوفر، قابط، ضلع، شعري شخيلي، سولي، يماه، جش أم الحلا، جش صال، جش زرية، بسار، سكل كوبيا، يسمح للأشخاص بصيد 3 أسماك من الأنواع المذكورة باليوم، و12 سمكة لكل قارب في اليوم. وفيما يخص سمكتي الفسكر والجد، فإنه مسموح لكل شخص صيد 4 أسماك في اليوم، و16 سمكة لكل قارب، أما أسماك البدح والينم فيمكن للفرد أن يصطاد 5 أسماك من كل نوع أو 20 سمكة لكل قارب، أما أسماك النيسر والعقلاه فيمكن للفرد اصطياد 10 أسماك من كل نوع في اليوم، و40 سمكة لكل قارب في اليوم من كل نوع.

ويهدف القرار رقم (4) لسنة 2023 في شأن تنظيم الصيد الترفيهي إلى دعم أنشطة الصيد الترفيهي، وتعزيز رياضات الصيد البحري في الإمارة.

ويسري القرار على ممارسي الصيد الترفيهي ومنظمي مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد البحري في إمارة أبوظبي.

وحظر القرار ممارسة الصيد الترفيهي، وتنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة دون الحصول على تصريح من الهيئة.

ويسمح القرار باستخدام بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري)، أو بأية طريقة أخرى تحددها الهيئة، إلى جانب معدات الصيد الترفيهي المسموح بها سابقاً، كالخيط والسنارة.

وبين القرار أن ممارسة الصيد الترفيهي تكون إما للمترجلين، أو باستخدام قوارب النزهة، ويكون الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي لمن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ميلادية، ويسمح لمن دون ذلك بمرافقة الشخص البالغ الحاصل على رخصة سارية للصيد الترفيهي.

ويجب أن يتم التقدم بطلب للهيئة، وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات اللازمة لطلب الترخيص، وذلك عبر منصة «تم» الإلكترونية للخدمات الحكومية، بما في ذلك الرخصة السنوية والرخصة الأسبوعية.

ويشار إلى أن رسوم الرخصة رمزية، وتبلغ 120 درهماً لرخصة الصيد الترفيهي السنوية، و30 درهماً لرخصة الصيد الترفيهي الأسبوعية.