«جود» تحفز الأفراد والشركات على دعم «وقف الأم»

دبي (الاتحاد)

أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» «Jood.ae»، دعمها لحملة «وقف الأم»، التي تهدف إلى تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم، حيث تتيح المنصة التبرع للـحملة من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد عبر الرابط www.Jood.ae.

وتفتح المنصة الباب واسعاً أمام جميع الأفراد والشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص والمشاهير والجاليات والمجموعات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها لإطلاق حملة مصغرة عبر منصة «جود» الرقمية لتحفيز الموظفين والأصدقاء والمتابعين على التبرع قدر المستطاع، بغية جمع التبرعات لحملة «وقف الأم».

وتستهدف حملة «وقف الأم»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.

وأشادت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، بحملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة إلى أن الحملة تُعد استكمالاً لجهود الإمارات الإنسانية ورسالتها الحضارية ودورها العالمي من أجل دعم وتمكين الأفراد حول العالم وبعث الأمل في حياةٍ أفضل للنهوض بأنفسهم ومجتمعاتهم.

وأكدت معاليها أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تحمل على عاتقها مسؤولية الترويج لحملة «وقف الأم»، من خلال تسخير مبادرات الهيئة المجتمعية ومنصة «جود»، باعتبارها قناة جامعة بشكلٍ مبتكر ومتطوّر والقائمة على مبدأ من المجتمع إلى المجتمع، ووجهة مرجعية موثوقة لتكون القناة الإضافية للمشاركة في جمع التبرعات وإتاحة الفرصة لمختلف الجهات لدعم حملة «وقف الأم»، من أجل توفير منظومة اجتماعية أكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، مما يُسهم بشكلٍ كبيرٍ في دعم تطلعات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تمكين قطاعات الأعمال والمؤسسات والأفراد من المساهمة المجتمعية المستدامة.