«أنا إنسان».. تجمع أموال الزكاة والصدقات لدعم العائلات في غزة والسودان

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانيّة العالميّة المعنيّة بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، حملة إنسانيّة تحت شعار، «أنا إنسان» لجمع أموال الزكاة والصدقات، خلال شهر رمضان المبارك، استجابة لتداعيات تصاعد الأزمات والحروب في المنطقة العربية، لا سيما في غزة والسودان.

وتأتي الحملة تجسيداً لروح التضامن والتعاطف والعطاء، خلال الشهر الفضيل، مع النازحين والمحتاجين الذين يواجهون ظروفاً قاسية، وتقديم الإغاثات بشكل فوري للنازحين في غزة والسودان، من خلال تقديم المساعدات الطارئة التي تشمل توفير الدعم الغذائي والمأوى المؤقت، كما تركز الحملة على دعم قطاع التعليم الذي يتضمن تقديم منح دراسيّة للطلاب المقيمين في الإمارات والمنتسبين لمركز القلب الكبير التعليمي في الشارقة.

ويمكن من خلال التبرّع بمبلغ 100 درهم إماراتي فقط توفير مساعدات غذائية لعائلة مكونة من 5 أشخاص محاصرين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، ممن تقطعت بهم السبل، وحُرموا من الموارد والمواد الغذائية الأساسية، أوعائلة مكونة من 5 أشخاص في السودان، في حين يتيح التبرع بمبلغ 500 درهم تقديم معدات ومستلزمات مأوى مؤقت لعائلة من 5 أشخاص، في كل من غزة والسودان.

وفي قطاع التعليم، يمكن من خلال التبرع بمبلغ 7.000 درهم إماراتي فقط توفير منحة دراسية لطالب واحد من أبناء العائلات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستكمال مسيرته التعليمية في مركز القلب الكبير التعليمي في الشارقة لمدة عام دراسي كامل.

وتخصص «مؤسسة القلب الكبير» قنوات ووسائل متنوعة لجمع التبرعات وأموال الزكاة منها، خدمة الرسائل القصيرة، والتبرع الإلكتروني، وعبر منصة «يلا جيف» Yalla Give، وتتيح للجمهور فرصة المساهمة في هذه الحملة المجتمعية العالمية المؤثرة التي صممتها على الرابط التالي: https://tbhf.ae/online-donation.

وقالت مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة القلب الكبير: «كرست مؤسسة القلب الكبير جهودها لتمكين العائلات والمجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم، وعلى مدار أكثر من عقد، قادت المؤسسة الحملات والمبادرات التي مكنت خلالها أصحاب الأيادي البيضاء والعائلات والأفراد من تجسيد مسؤولياتهم تجاه ضحايا الأزمات والصراعات، فحملاتنا السنوية لجمع أموال الزكاة والصدقات والاحتفاء بروح العمل الخيري والإنساني خلال الشهر الفضيل تعد شهادة حية على التعاطف والتآزر والتراحم، والروح الإنسانية للإمارات والعالم».

وتابعت الحمادي: «شعار (أنا إنسان) يجسد هويتنا الواحدة ومسؤوليتنا المشتركة، ويبين أن لا أحد بعيد أو معزول عما يجري في هذا الكون، ولا أحد معفو من واجباته، وأن الإنسانية بما تمثله من قوة نبيلة قادرة على تغيير الظروف الصعبة وقادرة على وضع حد لهذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في منطقتنا، وبشكل خاص في غزة والسودان».