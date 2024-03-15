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«إسلامية دبي» و«دار البر» تبحثان تعزيز العمل الخيري

مسؤولو الجانبين خلال الزيارة (من المصدر)
16 مارس 2024 02:09

دبي (الاتحاد)

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زار وفد رفيع المستوى، يُمثل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، برئاسة أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، أمس الأول، جمعية دار البر، بمقرها الرئيس، بشارع الشيخ زايد في دبي.
وكان في استقبال وفد الدائرة، كُل من المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة «دار البر»، والدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي، العضو المُنتدب للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور حشد من المسؤولين من الجانبين.
وبحث الطرفان، خلال الزيارة، تعزيز العمل الخيري في دولة الإمارات، وآفاق القطاع الإنساني في الدولة، والعمل المُشترك على ترسيخ الاستدامة في القطاع الحيوي المهم، ودعم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يصُب في المصلحة الوطنية العُليا، ويُشكل دعماً وقيمةً مُضافةً تصُب في صالح المُحتاجين وذوي الدخل المحدود، داخل الدولة، والفقراء والمحتاجين والمنكوبين ضمن مناطق عدة حول العالم. وأكد م. خلفان المزروعي حرص «دار البر» على التعاون والتنسيق الكامل مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، نحو تعزيز الرسالة والرؤية الإنسانية الحضارية لدولة الإمارات، وتحقيق أهدافها الخيرية. وأشار د. محمد المهيري إلى الشراكة المُتواصلة بين الدائرة والجمعية على مدار العُقود الماضية، بما قاد إلى العديد من النجاحات في العمل الإنساني الإماراتي، ودعم جملة من المشاريع الخيري والمُجتمعية.

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