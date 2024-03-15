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100 سلة غذائية من مدرسة محمد بن خالد دعماً للأسر المتعففة من مرضى السرطان

مشاركون في توزيع السلال الرمضانية (من المصدر)
16 مارس 2024 02:11

العين (الاتحاد)

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تسلمت جمعية الإمارات للسرطان من مدرسة محمد بن خالد في مدينة العين 100 سلة غذائية، دعماً للأسر المتعففة من مرضى السرطان، تزامناً مع شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الخير في المجتمع.
وشارك فريق الهلال الطلابي، بإشراف عائشة مصبح النيادي على عملية تجهيز وتعبئة السلال الرمضانية، بالتعاون مع إدارة المدرسة، وبدعم من أولياء الأمور، تجسيداً لروح التعاون والتآخي، وتحقيق التكافل الإنساني والسير على المبادئ الحميدة التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وكان في تسلّم السلال الرمضانية عوض سالم الساعدي، مدير عام جمعية الإمارات للسرطان، ومحمد عوض سليمان، سكرتير الجمعية، ومشاركة عدد من المتطوعين، وحضور ممثلين عن إدارة مدرسة محمد بن خالد.

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