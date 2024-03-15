السبت 16 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محاكم دبي تنظم برامج وفعاليات متنوعة خلال شهر القراءة

محاكم دبي تنظم برامج وفعاليات متنوعة خلال شهر القراءة
16 مارس 2024 02:12

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
16 فريقاً تتنافس في بطولة خالد بن طناف

تنظم محاكم دبي برنامجاً مميزاً، بمناسبة شهر القراءة الوطني لعام 2024.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن مشاركة محاكم دبي في فعّاليات شهر القراءة، تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة القراءة، وتشجيع الناس على توسيع مداركهم ومعرفتهم من خلال الكتب.
وأشار إلى أهمية القراءة في التعلم واكتساب المعرفة في كل المجالات، والتعرف على ثقافات مختلفة واستكشاف عوالم جديدة، لافتاً إلى دور القراءة في حماية عقول الشباب، وقدرتها على تهذيب النفس، ومنح الإنسان الثقة والقدرة على التحاور والنقاش واستشراف المستقبل.

شهر القراءة
دبي
شهر القراءة الوطني
القراءة
الإمارات
الشهر الوطني للقراءة
محاكم دبي
آخر الأخبار
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
اليوم 16:13
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
الرياضة
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
اليوم 15:55
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
الرياضة
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
اليوم 15:52
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
الرياضة
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
اليوم 15:30
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
الرياضة
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©