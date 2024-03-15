محاكم دبي تنظم برامج وفعاليات متنوعة خلال شهر القراءة

دبي (وام)

تنظم محاكم دبي برنامجاً مميزاً، بمناسبة شهر القراءة الوطني لعام 2024.

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن مشاركة محاكم دبي في فعّاليات شهر القراءة، تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة القراءة، وتشجيع الناس على توسيع مداركهم ومعرفتهم من خلال الكتب.

وأشار إلى أهمية القراءة في التعلم واكتساب المعرفة في كل المجالات، والتعرف على ثقافات مختلفة واستكشاف عوالم جديدة، لافتاً إلى دور القراءة في حماية عقول الشباب، وقدرتها على تهذيب النفس، ومنح الإنسان الثقة والقدرة على التحاور والنقاش واستشراف المستقبل.