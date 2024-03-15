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طفل.. مأمور جوازات في مطار دبي

الطفل خلال مشاركته طاقم العمل في مطار دبي (من المصدر)
16 مارس 2024 02:13

دبي (الاتحاد) 

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حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وفي مبادرة مميّزة في إطار احتفالها بيوم الطفل الإماراتي، حلم طفل صغير، بإتاحة الفرصة له بقضاء يوم مليء بالإثارة والتشويق بتجربة مميّزة جداً وهي عيش تجربة دور مأمور جوازات في مطار دبي. وأكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن هذه المبادرة تعكس روح التفاني والتفاعل الإيجابي مع أحلام الأطفال وتعزيز قدرات الأجيال الصاعدة، وتبني تطلعاتها التي تحرص إقامة دبي على تحقيقها في إطار رؤية الإمارات ومئويتها، بما يعكس التزام الإدارة العامة بتوجيهات القيادة الرشيدة بالبناء في الإنسان منذ المراحل السنية الصغيرة، موضحاً أن الاهتمام بتطوير مهارات الأطفال، واكتشاف مواهبهم، يعزز التنمية الشاملة للشخصية، ويسهم في بناء مجتمع قوي ومبدع ومستدام.  
ووفرت إقامة دبي للطفل فرصة العمل كمأمور جوازات في مطار دبي ليوم كامل، ومكّنته بمساعدة مأمور الجوازات من ختم جوازات الأطفال، كما أتاحت له إمكانية الاطلاع ومتابعة إجراءات السفر والتحقق وسط تشجيع من طاقم العمل. وترجمة للرؤية المستقبلية التي تتبناها إقامة دبي، والتي تعكس التزامها بالبناء في الكفاءات الوطنية والتركيز على دعم الأطفال وتعزيز قدراتهم، وقد وعد الفريق محمد أحمد المري، «إن الطفل سيكون من الكوادر البشرية في فريق العمل مستقبلاً عندما يكبر».

يوم الطفل الإماراتي
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