النائب العام لإمارة أبوظبي: دعم أجيال المستقبل والحفاظ على حقوقهم ورعايتهم

أبوظبي (الاتحاد)

قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: «يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وحرصها على تنشئة أجيال المستقبل التنشئة السليمة، وتوفير كل ما يلزم لهم من فرص الحياة الكريمة لتحقيق مستقبل أفضل، باعتبارهم الثروة الأهم في المجتمع، والأداة الرئيسة في مسيرة التطور والازدهار، ومحور خطط التنمية المستقبلية».

وتابع: «وفي هذه المناسبة، نثني على الجهود الرائدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)».

وقال: «لا ننسى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في دعم مسيرة التنمية الشاملة للأطفال، في إطار رؤية وتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بدعم برامج رعاية الطفولة، والارتقاء بمنظومة تنمية الطفل، واهتمام سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الأمناء، رئيسة اللجنة العليا في الهيئة، وسمو الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان، عضو مجلس الأمناء».