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لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» تعقد اجتماعها الأول في أبوظبي

أحمد الصايغ مع السفراء المشاركين في الاجتماع (وام)
16 مارس 2024 02:09

أبوظبي (وام)

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اجتمعت لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» المكونة من سفراء دول الرابطة لدى دولة الإمارات، مع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، في أبوظبي لبحث الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وآسيان في أعقاب انضمام الدولة للرابطة بصفة شريك حوار قطاعي عام 2022، وإقرار خطة العمل المشتركة بين الجانبين 2024- 2028.
ترأس اللجنة أحمد فاضل بن شمس الدين، سفير ماليزيا لدى دولة الإمارات، بحضور سفراء كل من إندونيسيا، وجمهورية سنغافورة، ومملكة تايلاند، وبروناي دار السلام، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والفلبين.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، عدداً من المشاريع المشتركة، والمبادرات ضمن إطار الشراكة القطاعية بين دولة الإمارات ورابطة آسيان، حيث تم التوافق على وضع قائمة بالمشاريع المقترحة للتعاون لتكون بمثابة دليل عملي لمسار الشراكة، بالتنسيق مع الأمين العام لرابطة الآسيان.
كما تم تبادل وجهات النظر حول بعض المشاريع القائمة، وأهمية مساهمة دولة الإمارات فيها لتطوير التعاون مع رابطة آسيان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتغير المناخي، والطاقة النظيفة.
وأعرب معالي الصايغ، عن تقديره للتعاون الذي تبديه «آسيان» من أجل تفعيل دور دولة الإمارات كشريك حوار قطاعي، وبما يتوافق مع التزامها بمتابعة تنفيذ خطة العمل المشتركة 2024 -2028، ويعكس تطلع وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على التطوير المستمر للشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.
بدورهم، أشاد سفراء رابطة آسيان لدى الدولة، بالاجتماع، مؤكدين أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة واجتماعاتها في تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين. يشار إلى أن اجتماعات لجنة آسيان في أبوظبي ستتم بشكل نصف سنوي لمتابعة الأهداف المشتركة، والتقدم المحرز في التعاون بين دولة الإمارات، والرابطة في مختلف المجالات.

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