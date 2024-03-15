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سعود بن صقر وعمار النعيمي وراشد المعلا وسيف بن زايد والشيوخ يعزون في وفاة سعيد النابودة

سعود بن صقر ومحمد بن حمد الشرقي ومحمد بن سعود خلال أداء واجب العزاء بحضور أحمد بن صقر (وام)
16 مارس 2024 02:13

دبي (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وأنجاله، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يرافقه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد جمعة النابودة، في مجلس العزاء بدبي. 
وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وقال سموه، إن الفقيد أحد رواد الأعمال الإماراتيين وأحد الشخصيات المهمة في الحركة الاقتصادية في الإمارات، ومسيرته حافلة بالعمل والإنجازات والتأسيس لأهم مجموعات الأعمال في الإمارات، وترك بصمات بارزة في قطاع الأعمال بالدولة، وسجله حافل بالإسهامات في خدمة الوطن، وبرحيله فقدت الإمارات قامة كبيرة ومخلصة قدمت الكثير لدولة لإمارات ولإمارة دبي.

كما قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد جمعة النابودة. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الخوانيج في دبي، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة «المغفور له بإذن الله تعالى» سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه، عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد جمعة النابودة، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في دبي.
وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. وقال، إن الفقيد يعد رائداً من رواد الأعمال في الدولة، وقامة من قامات الإمارات، وقد عُرف بمآثره الإيجابية، وعاش مخلصاً لوطنه وعمله.

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