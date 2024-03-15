حاكم عجمان وولي عهده يواصلان استقبال المهنئين بشهر رمضان

واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، استقبال جموع المهنئين من كبار رجالات الدولة والمسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر، مساء اليوم، لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واستقبل سموه، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني والشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وتبادل سمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مع المهنئين، الذين دعوا المولى عز وجل، أن يعيد الشهر الفضيل على سموهما بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.



