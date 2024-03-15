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الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً بشأن مكافحة كراهية الإسلام

الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً بشأن مكافحة كراهية الإسلام
16 مارس 2024 00:57

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام".
وقالت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة "ترحب دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة، اليوم، قراراً بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام".
وأضافت، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "يحث القرار على اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة، بما يشمل الأمم المتحدة، لمعالجة كراهية الإسلام، كما يدين التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد المسلمين، وتدنيس الكتب المقدسة".
وأوضحت البعثة "يعد هذا القرار أحد الخطوات الهامة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة كراهية الإسلام وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
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