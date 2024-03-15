الهلال الأحمر و«تيكوم» تطلقان «متجر الخير»

دبي (وام)

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومجموعة تيكوم، مبادرة «متجر الخير» المبتكرة للعام الثاني على التوالي، وذلك بهدف تقديم تجربة تبرّع افتراضية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وتتيح المبادرة للأفراد والشركات فرصة التبرّع خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، من خلال شراء المواد الأساسية وتوزيعها عبر القنوات الموثوقة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشمل خيارات التبرّع صناديق المواد الغذائية، ووجبات الإفطار، وملابس العيد أو الاحتياجات الصحية وغيرها الكثير.

وقالت هيف زمزم، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - التخطيط الاستراتيجي والتسويق، إن مبادرة متجر الخير تأتي استكمالاً لجهود مجموعة تيكوم المتواصلة لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع، مضيفة: «يسرّنا أن نسهم هذا العام في دعم المبادرات الإنسانية التي تطلقها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للعام الثاني على التوالي».