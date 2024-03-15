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«برجيل القابضة» تقدم مستلزمات طبية لدعم أطفال غزة

«برجيل القابضة» تقدم مستلزمات طبية لدعم أطفال غزة
16 مارس 2024 02:09

أبوظبي (الاتحاد)

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قدمت شركة «برجيل القابضة» مساعدات بقيمة مليوني درهم إماراتي في إطار مبادرتها لمد يد العون للأطفال المصابين من قطاع غزة الذين يخضعون للعلاج في مصر.
كما كشفت الشركة عن مشروع ترفيهي يهدف إلى توفير الترفيه للمرضى الصغار الذين يتعافون في مستشفى العريش.
وتم تسليم المستلزمات الطبية عبر طائرة خاصة من أبوظبي، كان في استقبالها وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، ومسؤولون في مطار العريش الدولي.
وتضمنت الشحنة أجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ والصدمات، وأمراض القلب والعمليات الجراحية الحرجة، وآلات التخدير، وآلات الأشعة السينية، بالإضافة إلى طاولات العمليات، وأجهزة التنفس الصناعي، ومصابيح إضاءة للعمليات الجراحية، وأضواء الفحص، وأدوات التشخيص.

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