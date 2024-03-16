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احتمال سقوط أمطار خفيفة غدا

أبوظبي
16 مارس 2024 19:38

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  05:13 والجزر الأول عند الساعة 07:  22.
بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 01:58، والجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 21:54.

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