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رئيس الدولة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «وورلد سنترال» العالمية يبحثان تكثيف المساعدات إلى غزة

رئيس الدولة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «وورلد سنترال» العالمية يبحثان تكثيف المساعدات إلى غزة
16 مارس 2024 23:53

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إيرين غور، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترال كيتشن» الأميركية.
بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي، مواصلة التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات والمؤسسة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى القطاع جواً وبراً وبحراً.

تطرق الجانبان، في هذا السياق، إلى الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لحشد الدعم لمبادرة الممر البحري «أمالثيا» لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنجاحها، حيث وصلت أول سفينة مساعدات تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون بين دولة الإمارات ومؤسسة «وورلد سنترال كيتشن» وجمهورية قبرص عبر الممر البحري بين قبرص وغزة.
وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، عن تقديره للدور الإنساني الذي تؤديه «وورلد سنترال كيتشن» حول العالم خاصة في مناطق الأزمات وجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون مع المنظمة والشركاء في المنطقة ومختلف أنحاء العالم من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع، وتعزيز الدعم الإنساني لهم بكل الطرق والوسائل.

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من جانبها، ثمنت إيرين غور جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومبادرات دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى التعاون المثمر مع الدولة في هذا الشأن.
حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

المصدر: وام
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