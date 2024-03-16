مكتبة أبوظبي برامج لتشجيع القراءة في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

برامج وأنشطة رمضانية تفاعلية تشجع على القراءة والتفكير الإبداعي تنفذها مكتبة أبوظبي للأطفال يومياً، خلال شهر رمضان المبارك، ويهدف برنامج المكتبة لاستثمار وقت الصغار في نشاط بنّاء، يعزز معارفهم وينمي ثقافتهم، ويساعدهم على الإلمام بما يحيط بهم من أحداث، بالإضافة إلى مساعدة النشء في تحمل ساعات الصيام، خاصة أن عطلة الربيع تتزامن مع ثلثي الشهر الكريم تقريباً، وتسعى المكتبة للمساهمة في بناء جيل قارئ مثقف واعٍ قادر على المساهمة بفاعلية في تنفيذ مشروعات الأجندة الوطنية خاصة في مجالي التكنولوجيا والفضاء.