جامع الشيخ زايد الكبير مآثر رمضان في برامج مبتكرة

أبوظبي (الاتحاد)

تجسيداً لرسالته الراقية التي يتكامل فيها الدور الديني مع الدور الحضاري والثقافي، ينفذ مركز جامع الشيخ زايد الكبير باقة من الخطط والمبادرات والبرامج المبتكرة خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل البرامج «كرسي الجامع في رمضان» الذي يسلط الضوء على مجموعة من الرسائل الدينية، ويتناول فضائل الشهر الكريم وما يرتبط به من مواعظ، وبرنامج «جسور» الذي يدعو المركز من خلاله الجميع مؤسسات وأفراداً من ثقافات متنوعة، للمشاركة في توزيع وجبات الإفطار، ومشاهدة إطلاق مدفع الإفطار من قرب، بالإضافة إلى فعالية المشي المجتمعية في ممشى الجامع الرياضي لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة. إضافة إلى حملات التبرع بالدم، بالتعاون مع الجهات المختصة.