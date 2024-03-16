تفاهم بين شرطة دبي و«أميركية الشارقة»

‎ دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، والجامعة الأميركية في الشارقة مُذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات مُتعددة، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات، وتنظيم الفعاليات التوعوية والتدريبية المُشتركة، وتطوير البحوث والدراسات ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا، وتطوير الألعاب الإلكترونية والبرامج الافتراضية التدريبية والتوعوية.

وقع الاتفاقية العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بشرطة دبي بالوكالة، والدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في جامعة الشارقة، بهدف تعزيز الجهود المُشتركة في مجالات مثل، التكنولوجيا المُتقدمة، وتطوير البرامج الافتراضية، إلى جانب استقطاب الطلبة المُتميزين في مجال تطوير الألعاب التوعوية، والبرامج الافتراضية التوعوية، والإشراف بشكل مُشترك على مشاريع التخرج والمشاريع البحثية، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية في مجالات التكنولوجيا والتدريب.

كما تسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي، وتوفير الفرص للطلاب والباحثين لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة بشكل فعال.