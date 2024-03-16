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شرطة عجمان تنظم مبادرة «لنجعلها بيئة بحرية مستدامة»

شرطة عجمان تنظم مبادرة «لنجعلها بيئة بحرية مستدامة»
17 مارس 2024 02:42

عجمان (وام) 

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نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة بيئية لتنظيف مرسى عجمان، تحت عنوان، «لنجعلها بيئة بحرية مستدامة»، بالتعاون مع مركز ماجلان للرياضات البحرية والغوص، وذلك ضمن سعيها لتعزيز المسؤولية المجتمعية عبر الاهتمام بالبيئة البحرية، والحفاظ عليها من النفايات والملوثات التي تؤثر على جودة الحياة البحرية.
وقال المقدم الدكتور أحمد بن ناصر النعيمي، نائب مدير إدارة مكتب القائد العام بشرطة عجمان، إن الهدف من تنظيم هذه الحملة تنظيف قاع مرسى عجمان من النفايات الصلبة والشوائب التي تؤثر على الحياة البحرية وتلوث البيئة، وتعريف الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، ومحاربة ظاهرة إلقاء النفايات والمخلفات الصلبة فيها.
ودعا الجمهور إلى الحفاظ على البيئة البحرية بعدم إلقاء أي مخلفات أونفايات فيها، ما يعزز بدوره حماية الإرث البحري، ويحافظ على البيئة الطبيعية من التلوث.
شارك في المبادرة فريق من غواصي القيادة العامة لشرطة عجمان، وفريق مغامرات شرطة أبوظبي، وفريق دبي للغوص التطوعي، الذين قاموا بالغوص في مرسى عجمان، واستخراج المخلفات والنفايات الصلبة، كالأكياس والكراسي وشباك الصيد التالفة التي وجدت في مياه الخور.

عجمان
شرطة عجمان
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