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«الشارقة الخيرية» توزع 10 آلاف سلة غذائية

«الشارقة الخيرية» توزع 10 آلاف سلة غذائية
17 مارس 2024 02:42

الشارقة (الاتحاد) 

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انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع مستحقات مشروع «السلة الرمضانية»، والذي يأتي ضمن مشاريع حملتها الرمضانية «جود»، ويستهدف مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الرمضانية والاحتياجات الأساسية طوال شهر رمضان المبارك.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، إن فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوعيها المكلفين من قبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية  انتهوا من توزع مخصصات السلة الرمضانية، حيث تم توفير محتويات السلة، بالتعاون مع المنافذ التجارية المتعاونة، ووضعت الجمعية في بادئ الأمر تصوراً بتوفير السلة لما يقارب 25 ألف مستفيد، في حين كان الإقبال من قبل المحسنين على التبرع للمشروع شديداً، وتمكنت الجمعية من توسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 50 ألف مستفيد من حصيلة توزيع 10 آلاف سلة تتضمن أصنافاً عديدة من المواد الغذائية الأساسية.
وأكد أن التوزيع استمر بشكل يومي في مناطق إمارة الشارقة كافة، من خلال الإدارات الفرعية في المنطقة الوسطى بالبطائح والمدام والذيد، إلى جانب المنطقة الشرقية، وكذلك فقد شملت عملية التوزيع الأسر المتعففة من سكان الإمارات المجاورة في أم القيوين ورأس الخيمة، من خلال الشراكات القائمة مع المؤسسات المتعاونة، لافتاً إلى أهمية مشروع السلة الرمضانية في تحقيق أعلى مستويات الرعاية والمساندة للمستحقين، والتأكيد على نشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني في المجتمع.

الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
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