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علوم الدار

مليون درهم من وقف «برج الخير» لدعم برامج «الهلال»

حمدان المزروعي يسلم شيك التبرع إلى سالم العامري (وام)
17 مارس 2024 02:42

أبوظبي (وام)

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قدم وقف «برج الخير» في أبوظبي تبرعاً مالياً بقيمة مليون درهم لدعم برامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية.
وسلم معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، بوصفه «المشرف على برج الخير»، شيكاً بقيمة التبرع لسالم الريس العامري، نائب الأمين العام لتنمية الموارد في هيئة الهلال الأحمر.
وأكد معالي الدكتور حمدان المزروعي، أن هذا التبرع يأتي في إطار تعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية والإنسانية، وإحياء سنة الوقف، سيراً على نهج القيادة الرشيدة التي تهتم كثيراً بتأصيل مفهوم الوقف الخيري بين أفراد المجتمع، وتشجع مبادرات الأفراد والمؤسسات في هذا الجانب الحيوي.
وأضاف معاليه: «تمثل مشاريع الوقف الخيري الركيزة الأساسية التي تأسس عليها صرح الدولة الخيري والإنساني، وسيظل الوقف رافداً مهماً لتعزيز مسيرة الخير والعطاء في الإمارات».. وثمن مبادرات كبار المحسنين والمانحين في مجال الوقف الخيري.
يذكر أن «برج الخير» تم افتتاحه في شهر رمضان المبارك من عام 2017، ويتكون من 20 طابقاً، وتم تخصيص ثلث صافي أرباحه لأعمال الخير والبر والإحسان، وحرصت إدارة البرج على هذه المبادرة، إيماناً منها بأن مشاريع الوقف الخيري توفر غطاء مالياً مناسباً للصرف على أوجه الخير المتعددة، وتضمن استمرارية العطاء والوفاء بالمسؤولية الإنسانية، وتوفير متطلبات العمل الإنساني المتزايدة.

أبوظبي
الهلال الأحمر الإماراتي
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