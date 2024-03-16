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فتوى: متى يبدأ وقت السُّحور؟ وماذا يستحبُّ في وقته؟

فتوى: متى يبدأ وقت السُّحور؟ وماذا يستحبُّ في وقته؟
17 مارس 2024 02:43

يبدأ وقتُ السحور من نصف الليل، وكلما تأخر كان أفضل، وينتهي عند طلوع الفجر، المحدّدِ من قبَل الجهات المعنية، أو بسماع بداية الأذان، لقول الله تعالى: (... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...)، «سورة البقرة: الآية 187».  والسحور مستحب وفيه بركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تسحَّروا فإن في السُّحور بركةً». ويستحب في وقت السحر الإتيانُ بما تيسَّر من العبادات، مثل ذكر الله تعالى، والاستغفارِ وأداءِ صلاة النوافل وتلاوةِ القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ «سورة الذاريات: الآية 18». 

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