فتوى: متى يبدأ وقت السُّحور؟ وماذا يستحبُّ في وقته؟

يبدأ وقتُ السحور من نصف الليل، وكلما تأخر كان أفضل، وينتهي عند طلوع الفجر، المحدّدِ من قبَل الجهات المعنية، أو بسماع بداية الأذان، لقول الله تعالى: (... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...)، «سورة البقرة: الآية 187». والسحور مستحب وفيه بركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تسحَّروا فإن في السُّحور بركةً». ويستحب في وقت السحر الإتيانُ بما تيسَّر من العبادات، مثل ذكر الله تعالى، والاستغفارِ وأداءِ صلاة النوافل وتلاوةِ القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ «سورة الذاريات: الآية 18».