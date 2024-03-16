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«إسلامية دبي» و«دار البر» تبحثان سبل تعزيز العمل الخيري

«إسلامية دبي» و«دار البر» تبحثان سبل تعزيز العمل الخيري
17 مارس 2024 02:43

دبي (وام) 

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بحث وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، برئاسة أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة، خلال زيارته أمس الأول، جمعية دار البر بمقرها الرئيس بشارع الشيخ زايد في دبي، سبل تعزيز العمل الخيري. استقبل وفد الدائرة، المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة «دار البر»، والدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبحث الطرفان، خلال الزيارة، تعزيز العمل الخيري في دولة الإمارات وآفاق القطاع الإنساني في الدولة والعمل المُشترك على ترسيخ الاستدامة في القطاع الخيري، ودعم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بما يصب في المصلحة الوطنية العليا، ويشكل دعماً وقيمة مضافة تصُب في مصلحة المُحتاجين وذوي الدخل المحدود داخل الدولة، والفقراء والمحتاجين والمنكوبين في مناطق عدة حول العالم.
وأكد المهندس خلفان المزروعي، حرص «دار البر» على التعاون والتنسيق الكامل مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي نحو تعزيز الرسالة والرؤية الإنسانية الحضارية لدولة الإمارات، وتحقيق أهدافها الخيرية.
وأشار الدكتور محمد المهيري إلى الشراكة المتواصلة بين الدائرة والجمعية على مدار العُقود الماضية، بما قاد إلى العديد من النجاحات في العمل الإنساني الإماراتي، ودعم جملة من المشاريع الخيرية والمجتمعية.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
دار البر
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