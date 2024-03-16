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افتتاح مهرجان كلباء الرمضاني

فعاليات متنوعة يقدمها المهرجان (وام)
17 مارس 2024 02:43

كلباء (وام) 

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افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، أمس الأول، فعاليات مهرجان كلباء الرمضاني الذي ينظمه النادي تحت شعار، «رياضة.. ثقافة.. مجتمع».
حضر الافتتاح عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة النادي، ونخبة من القيادات الرياضية ومسؤولي الدوائر والمؤسسات الحكومية، ورؤساء الأندية والرعاة. يضم المهرجان جناحاً للأسر المنتجة، وأجنحة لعدد من المؤسسات منها، شرطه الشارقة، ومجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينه كلباء، ونادي سيدات الشارقة فرع كلباء، ومدينه الشارقة للخدمات الإنسانية، إضافة إلى فعاليات ثقافية واجتماعية ورياضية تشمل عروضاً في التايكواندو والكاراتيه ورياضات أخرى. 
وقال عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، أمين السر العام بالنادي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، إن المهرجان الذي يستمر حتى 23 مارس الجاري يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للنادي التي تهدف إلى توفير مناخ أسري، وفرصة للمساهمة في دعم أصحاب المشاريع من الأسر المنتجة، وتسخير طاقة الشباب في فعاليات ثقافية ورياضية ومجتمعية، إضافة إلى إيجاد منصة تسويقية للأسر المنتجة يتم فيها تسويق مشاريعها التجارية للجمهور، مؤكداً أن الهدف من المهرجان التواصل الاجتماعي والثقافي مع فئات المجتمع، وتشجيع المشاريع الوطنية على النمو، وتعزيز دور النادي المنوط به ومسؤوليته تجاه مدينة كلباء.

كلباء
رمضان
سعيد بن صقر القاسمي
مجلس الشارقة الرياضي
الشارقة
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