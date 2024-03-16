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علي الأمين: المواطنة قيمة إنسانية وإسلامية أصيلة

علي الأمين: المواطنة قيمة إنسانية وإسلامية أصيلة
17 مارس 2024 02:43

أبوظبي (الاتحاد)

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أكَّد سماحة العلامة السَّيد علي الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين، والمرجع الديني في جمهورية لبنان، أنَّ المواطنة قيمة إنسانية وإسلامية أصيلة تُشكِّل قاعدة للتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، موضحاً أن الهوية والمواطنة هي قيم تحقق مبدأ المساواة والشعور بالولاء والهوية الوطنية والوعي بالمسؤولية نحو الوطن، والمشاركة الفعالة في بنائه وتطويره.
وقال العلامة الأمين، في الحلقة الثانية من برنامج «قيم إنسانية مع الحكماء» الذي يُبثُّ يومياً طوال شهر رمضان عبر منصات مجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، إنَّ الدين الإسلامي، من خلال مبدأ العدالة الذي أوضحته الآيات القرآنية الكريمة، يتماشى تماماً مع قيم المواطنة التي تعزِّز المساواة بين جميع أفراد المجتمع، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حديثه الشريف: «الناس سواسية كأسنان المشط»، ما يؤكِّد أهمية المساواة والعدالة في الإسلام.
وأضاف عضو مجلس حكماء المسلمين، أن قاعدة المساواة متجذِّرة في الشريعة الإسلامية، وتشجع على معاملة جميع أفراد المجتمع بالمساواة والعدالة، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الدينية.
ويقدِّم مجلس حكماء المسلمين عبر صفحاته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك خمسة برامج متنوِّعة: «الإمام الطيب»، و«قيم إنسانية مع الحكماء»، و«هلال التعايش»، و«في صيامك تفكَّر»، و«حكايات إنسانية مع الشباب»، وذلك انطلاقاً من استراتيجيَّة المجلس الهادفة إلى توظيف المنصات كافة في تعزيز السِّلم، ونشر قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.

علي الأمين
مجلس حكماء المسلمين
لبنان
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